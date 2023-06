Außergerichtliche Einigung für Schauspieler Gooding Jr.

Der Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. (55) hat sich in einem Verfahren wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt. Es werde in der Sache keinen Prozess geben, teilte das zuständige Gericht am Dienstag in New York mit. Details der außergerichtlichen Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Die Frau wirft Gooding Jr. vor, sie vor etwa einem Jahrzehnt in einem New Yorker Hotel vergewaltigt zu haben. Gooding Jr. weist die Vorwürfe zurück.

Zahlreiche andere Frauen hatten dem Schauspieler bereits in der Vergangenheit Belästigungen vorgeworfen, die Schuld dafür hatte er vor einiger Zeit vor Gericht eingeräumt. Zunächst hatte Gooding Jr. das noch bestritten. Er musste nicht in Haft, sondern Auflagen wie Verhaltenskurse erfüllen.

Der Schauspieler hatte 1997 für seine Rolle in "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten.