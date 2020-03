Außenministerium: Keine weltweite Reisewarnung

Das Außenministerium rät Österreichern wegen der Coronakrise eindringlich von Auslandsreisen ab, hat aber keine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Die am Donnerstag erfolgte Verschärfung der Reisehinweise habe keine rechtlichen Konsequenzen, betonte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Freitag auf APA-Anfrage. Für die ganze Welt gelte nun ein "hohes Sicherheitsrisiko".

Alle anderen Länder der Welt werden nun mit einem "hohen Sicherheitsrisiko" (Stufe 4) eingestuft. Eine Reisewarnung (Stufe 5 bis 6) wird von Österreich nur ausgesprochen, wenn es in einem Land besondere Krisensituationen gibt oder "eine generelle Gefährdung von Leib und Leben" gibt, heißt es auf der Homepage des Außenministeriums. In diesem Fall haben Reisende gegenüber den Reiseunternehmen auch Anspruch auf kostenlose Stornierung oder Umbuchung.

Auch das Außenministerium selbst hat Dienstreisen vorerst auf Eis gelegt. "Es sind derzeit keine Reisen geplant", sagte der Sprecher. Das Botschaftspersonal werde nicht zurückgeholt, weil es gerade in der jetzigen Situation "wichtig ist, dass unsere Botschaften besetzt und voll funktionsfähig sind". In jenen Ländern, für die Reisewarnungen ausgesprochen worden seien, habe man aber den Angehörigen der österreichischen Botschaftsmitarbeiter eine Rückkehr angeboten.

Guschelbauer warnte Auslandsreisende auch davor, sich wegen der jetzigen Lage in einzelnen vom Coronavirus noch nicht so stark betroffenen Ländern in trügerischer Sicherheit zu wiegen. "In einigen Ländern, die lange nicht betroffen ausgesehen haben, gibt es einen rapiden Anstieg", sagte er.