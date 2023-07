Außenminister-Trio auf EU-Mission in Skopje

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Donnerstag gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus der Slowakei, Miroslav Wlachovský, und Tschechien, Jan Lipavský, nach Skopje. Der Auftritt im "Slavkov-Format" erfolgt auf Geheiß des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Bei dem Besuch in der Hauptstadt Nordmazedoniens soll auf die Umsetzung einer Verfassungsänderung gedrängt werden, die für ein Vorantreiben des EU-Annäherungsprozesses des Westbalkanlands notwendig ist.

Die drei Länder sind Mitglieder der jüngst ins Leben gerufenen Initiative "Friends of the Western Balkans". Bereits 2015 war in der südmährischen Stadt Slavkov (Austerlitz) eine verstärke zentraleuropäische Kooperation vereinbart worden. Im "Slavkov/Austerlitz-Format" wurden in weiterer Folge in den vergangenen Jahren des öfteren gemeinsame Missionen - unter anderem im Auftrag der EU - unternommen.