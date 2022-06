Außenminister Schallenberg trifft polnischen Amtskollegen

Beim ersten Besuch eines österreichischen Außenministers seit etlichen Jahren haben einander Polens Außenminister Zbigniew Rau und sein Wiener Amtskollege Alexander Schallenberg (ÖVP) gegenseitige Wertschätzung - auch in Hinblick auf die Hilfe für die Ukraine - versichert. Schallenberg lobte am Dienstag die Rolle Warschaus: "Polen ist der Dreh- und Angelpunkt der westlichen Hilfe." Unter Freunden könne man aber auch das Thema Rechtsstaatlichkeit ansprechen, so Schallenberg.

Rau wiederum hoffte, dass Österreich mehr beim Erwerb von Grundstücken für die Gedenkstätte des früheren KZ-Außenlagers Gusen tue. Schallenberg hatte in einer Pressekonferenz nach einem etwa halbstündigen Vieraugengespräch im Außenministerium in Warschau gesagt: "Unsere Länder teilen eine lange vielfältige und sehr wechselhafte Geschichte, auch mit dunkelsten Kapiteln." Deshalb sei er sehr froh, dass Österreich mit dem Ankauf von Grundstücken des ehemaligen Außenlagers des KZ Mauthausen in Gusen seiner Verantwortung gerecht werde. "Zehntausende Polen sind dort entrechtet, entmenscht und ermordet worden", es brauche einen würdigen Gedenkort. Man arbeite mit Polen ohne Scheuklappen zusammen, deshalb würde auch am Dienstag die Leitung der Gedenkstätte des früheren deutschen KZ Auschwitz-Birkenau von Österreich ausgezeichnet.

Rau hatte zuvor Dankbarkeit über die bisherigen Aktivitäten der Republik bezüglich Gusen zum Ausdruck gebracht: "Wir rechnen damit, dass noch Weiteres dazu kommt." Der Gedenkort müsse auch universalisiert werden, da auch viele Menschen aus verschiedenen Ländern dort festgehalten worden waren. Ein internationales Steering-Komitee sollte bestellt werden, um die Form des Gedenkens zu bestimmen. Da konnte Schallenberg beruhigen. "Es ist unser Bekenntnis, weitere Grundstücke zu kaufen. Wir sind uns bewusst, dass Gusen eine offene Wunde Polens ist. Bei Barbara Glück, der Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen sei die Sache in guten Händen. In den Außenlagern von Gusen waren von den Nazis bis 1945 tausende Polen ermordet worden.

Schallenberg hatte auch die Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen angesprochen. Er begrüße die Schritte, mit denen auch in weiterer Folge der EU Recovery Fund geöffnet werden könne. Er hoffe auf weitere Schritte Polens, sagte Schallenberg. Wenn der Krieg in der Ukraine eines gelehrt habe, dann dass wir bei unseren Grundwerten Farbe bekennen, sagte der Außenminister. Wichtig sei, dass die EU geschlossen handle. "Moskau schaut uns zu, da müssen wir geschlossen sein." Es gebe aber auch einige Abhängigkeiten, spielte Schallenberg auf Gas und Erdöl an, das sei eine besondere Herausforderung, das auf EU-Ebene einzubringen.

Rau sagte u.a., die Haltung Polens zur Ukraine sei eindeutig, die territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben. Wer Völkermord begehe, müsse zur Verantwortung gezogen werden. Kiew habe jedes Recht, angesichts des Angriffs Russlands militärische und humanitäre Hilfe zu bekommen. Viele der Fragen würden Polen von Ungarn unterscheiden, sagte Rau auf eine entsprechende Journalistenfrage. Wir würden uns freuen, wenn sich ungarische Standpunkte änderten, so der polnische Außenminister.

Rau bezeichnete das sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland als wichtigen Schritt, um die Abhängigkeit der EU von Russlands Rohstoffen zu ändern. "Das reicht aber leider nicht, wir müssen an einem siebenten Sanktionspaket arbeiten. Es muss einen vollständigen Stopp der Einfuhren von Öl- und Gasprodukten aus Russland in die EU geben. Auch müssen alle russischen und belarussischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden", so Rau.

Zur Flüchtlingsfrage hieß es, Österreich habe im Frühjahr 70 Waisen aus der Ukraine über Polen aufgenommen, weiters elf krebskranke Kinder samt Angehörigen. In Österreich seien bisher 74.000 Ukrainer registriert, eingereist waren deutlich mehr, etliche reisten weiter oder seien schon zurückgekehrt. In Polen sind 1,15 Millionen Ukrainer offiziell registriert.

Am Nachmittag traf Schallenberg mit dem Leiter des ODIHIR, des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE in Warschau, Matteo Mecacci, zusammen.

In einem Hochhaus, das dem Baukonzern Strabag gehört und bisher nur aufgrund fehlender Baugenehmigung für einen Neubau noch nicht abgerissen wurde, traf Schallenberg auf dort untergebrachte ukrainische Vertriebene sowie Vertreterinnen der NGO Opora. Opora monitort u.a. Wahlen und Gesetzesänderungen und generell die Entwicklung demokratischer Prozesse. Deren Chefin Olga Aivazovska - ihr Mann kämpft in der ukrainischen Armee - schilderte Schallenberg im Gespräch, dass "die Ukraine und ihre Bürger zu den entschiedensten Befürworten von EU und Rechtsstaat" in Europa zählten. "Wir wissen, dass wir in den nächsten 15 Jahren nicht der EU beitreten können, aber es muss einen Kandidatenstatus geben."

Aivazovska, die nach eigenen Angaben auf ukrainischer Seite beim Minsker Prozess mitgearbeitet hat, sagte, Russland werde für immer der Nachbar sein. "Aber wir wollen eine Ukraine mit europäischer Orientierung und nicht mit einer russischen sein." Dafür zahle die Ukraine einen hohen Preis. Die Flüchtlinge wünschten sich laut der Opora-Vorsitzenden nichts mehr, wie sie selbst auch, so Aivazovska, als nach Hause zurückzukehren. Schallenberg versicherte, er sei tief beeindruckt von der Tatkraft und dem Organisationsgrad der Ukrainer. Es gebe keinen Zweifel, sie gehörten zu Europa. Österreich helfe finanziell und nehme Flüchtlinge auf, obgleich er verstehe, dass viele Ukrainer nahe bei ihrer Heimat bleiben wollten.

Die Strabag hat laut ihrem Sprecher für Polen, Maciej Tomaszewski, in dem "Atrium" genannten Gebäude in Warschau sowie in einem Einkaufszentrum in Krakau Unterkünfte für rund 200 bzw. 500 Menschen geschaffen. Derzeit seien 100 bzw. 400 Plätze belegt, sagte Tomaszewski zur APA. Die Unterkünfte wurden der jeweiligen Stadtverwaltung zu Verfügung gestellt. Einige der Flüchtlinge, die man seit März aufgenommen habe, seien mittlerweile wieder zurückgekehrt, andere nach Kanada weitergereist, wo es eine große ukrainische Community gebe. Bis September halte man die Unterkünfte vorerst bereit, im Warschauer Atrium wohnten rund 100 Kinder, für die auch eigene Spielecken eingerichtet wurden. In einigen kleineren polnischen Städten unterhalte man auch kleinere Unterkünfte, gesamt habe man rund 700.000 Euro dafür aufgewendet.

Am Abend traf Schallenberg noch - nicht medienöffentlich - im österreichischen Kulturforum mit Vertretern der belarussischen Exil-Opposition zusammen. Danach zeichnete er das Direktorium des Museums der Gedenkstätte im ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau aus.