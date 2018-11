Außenhandelsdefizit heuer massiv verringert

Dank kräftiger Exportsteigerungen ist das heimische Außenhandelsdefizit heuer zwischen Jänner und August spürbar gesunken. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres verringerte sich das Passivum von 3,85 auf 3,17 Mrd. Euro, wie aus den Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht.

Österreich exportierte heuer in den ersten acht Monaten Waren im Wert von 99,26 Mrd. Euro (plus 6,5 Prozent). Im Gegenzug legten die Importe um 5,5 Prozent auf 102,43 Mrd. Euro ebenfalls merklich zu. Überdurchschnittlich kräftig erhöhten sich die heimischen Lieferungen in die EU mit einem Plus von 7,3 Prozent auf 69,91 Mrd. Euro. Die Importe aus der EU beliefen sich auf 72,45 Mrd. Euro (plus 5,8 Prozent).