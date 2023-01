Außenhandel spürbar belebt und defizitär

Der heimische Außenhandel ist im Zeitraum Jänner bis Oktober 2022 im Vergleich zum Coronajahr davor massiv gewachsen. Allerdings blieb unter dem Strich ein Defizit von knapp 16 Mrd. Euro und war deutlich größer als im Vergleichszeitraum 2021 mit nur rund 10,1 Mrd. Euro, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Montag, hervorgeht. Allein im vergangenen Oktober belief sich das Passivum demnach auf etwa 1,9 Mrd. Euro.

"Im Oktober 2022 haben die Außenhandelsumsätze Österreichs gegenüber Oktober des Vorjahrs wieder zweistellig zulegt", betonte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Das Defizit in der Handelsbilanz weitete sich jedoch aus. Denn der Wert der Importe stieg auch in dem Berichtsmonat im Jahresabstand mit einem Plus von 17,5 Prozent auf 18,5 Mrd. Euro kräftiger als die Exporte mit einem Zuwachs von 16,3 Prozent auf 16,6 Mrd. Euro.