Außenhandel legte im September wieder zu

Nach einem Rückgang im August hat der österreichische Außenhandel im September im Jahresabstand sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausfuhren wieder zugelegt. Die Warenimporte stiegen gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,4 Prozent auf 13,08 Mrd. Euro und die Exporte um 2,9 Prozent auf 12,89 Mrd. Euro, geht aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Montag hervor.

Im Vergleich zum Vorjahr sank das Außenhandelsdefizit im September von rund 0,24 Mrd. auf 0,19 Mrd. Euro, in den ersten neun Monaten zusammen erhöhte es sich heuer aber von 3,79 auf 4,28 Mrd. Euro.

Besonders die Exporte Österreichs in den EU-Raum legten im September im Jahresabstand zu - um 5,4 Prozent auf 9,14 Mrd. Euro -, noch kräftiger die Importe aus Drittstaaten, um 6,3 Prozent auf 3,93 Mrd. Euro. Dagegen wuchsen die Importe aus dem EU-Raum nur um 0,8 Prozent auf 9,14 Mrd. Euro, und die Exporte in Drittstaaten sanken sogar um 2,7 Prozent auf 3,75 Mrd. Euro. Der Einfuhrüberschuss aus der EU-28 schmolz fast gegen Null (von 0,39 Mrd. auf rund 341.000 Euro), der Exportüberschuss gegenüber Drittstaaten im September 2018 drehte sich heuer in einen Importüberschuss (von 0,15 Mrd. auf -0,19 Mrd. Euro).