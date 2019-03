Außenamt will Aufhebung des Einreiseverbots für Wehrschütz

Außenamtsgeneralsekretär Johannes Peterlik hat bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Olexander Scherba die Aufhebung des von den ukrainischen Behörden verhängten Einreiseverbots gegen den ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz sowie dessen Akkreditierung für das Konfliktgebiet auf ukrainischer Seite der Kontaktlinie gefordert. Dies teilte das Außenministerium am Montag mit.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hatte vergangene Woche angekündigt, dass Scherba zu einem Gespräch ins Außenamt zitiert werden würde. Kneissl bezeichnete das Einreiseverbot am Freitag als einen “in Europa inakzeptablen Akt der Zensur” und forderte dessen Aufhebung. Peterlik unterstrich Scherba gegenüber diesen Standpunkt und verlangte Beweise für die von ukrainischer Seite erhobenen Anschuldigungen gegen den langjährigen ORF-Korrespondenten.

Die ukrainischen Behörden werfen dem österreichischen Journalisten eine “bewusste Verletzung der ukrainischen Staatsgrenze”, “Beteiligung an Rechtfertigungsversuchen der (russischen, Anm.) Annexion der Krim” sowie “antiukrainische Propaganda” vor. Hintergrund dürften die ORF-Dreharbeiten auf der umstrittenen Krim-Brücke im vergangenen Sommer sein. Eigenen Angaben zufolge hatte Wehrschütz die Brücke zwischen der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel und dem russischen Festland damals jedoch nicht befahren und sich an alle ukrainischen Gesetze gehalten.

Der ukrainische Geheimdienst SBU bestätigte am Samstag in seinem offiziellen Facebook-Auftritt das einjährige Einreiseverbot für Wehrschütz öffentlich und begründete die Maßnahme aber mit Wehrschütz’ persönlicher Sicherheit. Dass die Sorge, russische Geheimdienste könnten ein Attentat auf Wehrschütz planen, der Hauptgrund für das Einreiseverbot sei, hatte ukrainische Parlamentarierin Olga Tscherwakowa bereits am Freitag gegenüber der APA erklärt.