Ausschreitungen in Wien nach WM-Viertelfinalsieg Kroatiens

Zu gewalttätigen Ausschreitungen ist es am Samstagabend nach dem Viertelfinalsieg des kroatischen Fußballnationalteams in Wien-Ottakring gekommen. Zwei Frauen wurden durch pyrotechnische Gegenstände schwer verletzt, auch vier Polizisten trugen Verletzungen davon. Drei Personen wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung festgenommen, hinzu kamen mehrere Anzeigen.

In mehreren Lokalen entlang der Ottakringer Straße wurde das WM-Viertelfinal-Match zwischen Russland und Kroatien, das um 20.00 Uhr begann, übertragen. Eine hohe Anzahl an Besucherinnen und Besuchern seien vor Ort gewesen und es sei bereits während des Spiels zu einzelnen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag.