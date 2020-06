Ausschreibung für die künftige Leitung der Volksoper

Die Bundestheater-Holding sucht die künftige Leitung für die Wiener Volksoper ab 2022, wie aus der am Samstag veröffentlichten Ausschreibung hervorgeht. Dabei könnte die neue auch die alte Spitze des Hauses sein, hat der jetzige Amtsinhaber Robert Meyer - seit 2007 Chef des Hauses - doch bereits angekündigt, sich wieder bewerben zu wollen.

In jedem Falle wird der Posten des künstlerischen Geschäftsführers des Traditionshauses am Gürtel ab 1. September 2022 auf fünf Jahre besetzt. "Ein früherer Start zur vorbereitenden Planung ist erwünscht", heißt es.

Von den Bewerbern wird dabei ein Ideenpapier erwartet, das ihre Vorstellungen vom Stellenwert der Operette und des Musicals an der Volksoper respektive allgemein ihre Pläne für eine Weiterentwicklung am Haus umfassen soll. Interessenten können sich nun bis 19. Juli samt Motivationsschreiben, Lebenslauf und ihren Gehaltsvorstellung an die Bundestheater-Holding wenden.