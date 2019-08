Ausschreibung für 330 neue FH-Plätze vierfach überzeichnet

Die Ausschreibung für 330 neue Anfänger-Studienplätze an den Fachhochschulen (FH) ab dem Studienjahr 2020/21 war rund vierfach überzeichnet. Insgesamt reichten die FH 62 Studiengänge im Bereich digitaler Kompetenzen und im MINT-Bereich ein, für die 1.438 Anfänger-Plätze geschaffen werden sollten, hieß es in einer Aussendung des Bildungsministeriums.

Von den 330 Anfänger-Plätzen entstehen 195 in Bachelor- und 135 in Master-Studiengängen. Jeweils 45 gehen an die FH Oberösterreich und die FH Joanneum, 35 an die FH Technikum Wien, je 30 an die FH St. Pölten und den FH Campus Wien, jeweils 25 an die FH Burgenland, den FH Campus 02, die FH Salzburg, die FH Vorarlberg und das Management Center Innsbruck (MCI) sowie 20 an die FH Krems.