Ausreisetests in Vorarlberg beendet

In der Nacht auf Mittwoch ist die Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald und das Rheindelta ausgelaufen. Insgesamt wurden an den sechs Kontrollpunkten rund 190.000 Fahrzeuge und 260.000 Personen kontrolliert, berichtete die Landespolizeidirektion. Rund 1.600 Zurückweisungen wegen fehlender negativen Covid-Tests wurden ausgesprochen, außerdem 54 Zurückweisungen nach der Einreiseverordnung.

Negativer Ausreißer war ein 69-jähriger Fußgänger, der am ersten Sonntag nach Einführung der Kontrollen beim Kontrollpunkt am Bödele die Kontrolle verweigerte und gegen die Kontrolleure handgreiflich wurde. Er wurde vorübergehend festgenommen und angezeigt. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gibt es für einen 35-jährigen Bregenzer, der am Dienstag beim Kontrollpunkt Langen einen gefälschten negativen Test am Handy vorzeigte.