Ausreisestopp für Familie empört iranischen Ex-Fußballstar

Der ehemalige Kapitän der iranischen Fußball-Nationalmannschaft, Ali Daei, hat mit Fassungslosigkeit auf den Ausreisestopp seiner Familie reagiert. "Wollten die (Sicherheitskräfte) etwa Terroristen verhaften", wurde der Rekordnationalspieler von den iranischen Medien am Dienstag zitiert. Er habe versucht, bei mehreren Behörden einen Grund für den sonderbaren Vorfall zu erhalten, bisher jedoch vergebens, sagte der als Volksheld gefeierte 53-Jährige laut der Zeitung "Etemad".

Seine Frau und seine Tochter waren am Montag nach der Passkontrolle am IKA-Flughafen in Teheran in das Flugzeug eingestiegen, um nach Dubai zu reisen. Doch kurz vor Dubai drehte die Maschine der staatlichen Fluglinie Mahan plötzlich um und machte eine Zwischenlandung auf der südiranischen Insel Kish. Dort mussten die beiden aussteigen. Daeis Frau musste auf Anweisung von Sicherheitskräften nach Teheran zurück, die Tochter hätte weiterreisen dürfen, was sie jedoch nicht tat.