Ausreisekontrollen in den Bezirken Melk und Scheibbs starten

In den Bezirken Melk und Scheibbs starten am Samstag die Corona-bedingt erlassenen Ausreisekontrollen. Die Regionen dürfen dann nur noch mit einem gültigen 3G-Nachweis im Gepäck verlassen werden. Vorgesehen sind ab Mitternacht punktuelle Überprüfungen, bis einschließlich Montag werden allerdings nur Verwarnungen ausgesprochen. Übers Wochenende setzt die mit den Kontrollen betraute Polizei darauf, die Bevölkerung auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen.

Der Bezirk Melk ist etwas mehr als 1.000 Quadratkilometer groß und zählt über 78.000 Einwohner. Umfasst werden 40 Gemeinden. Flächenmäßig ebenbürtig ist der Bezirk Scheibbs, der mit mehr als 41.000 Einwohnern aber dünner besiedelt ist und sich in 18 Gemeinden gliedert. Da die beiden Bezirke aneinandergrenzen, ergibt sich nun quasi ein mehr als 2.000 Quadratkilometer und über 119.000 Einwohner zählender Hochinzidenzraum. Notwendig wurde die Maßnahme, weil die durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz in den Bezirken über eine Woche hinweg gesehen den in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums vorgegebenen Grenzwert von 500 überschritten hatte.