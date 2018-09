Auslandsnachfrage bringt Schwung

Die österreichischen Betriebe weiten ihre Produktion erneut verstärkt aus, da das Neu­geschäft aus dem Ausland nun wieder zunimmt. Die öster­reichische Industrie geht mit etwas mehr Zuversicht in den Herbst: Kräftiger Produktionsanstieg um fünf Prozent für 2018 in Reichweite.

Mit der gestiegenen Nachfrage haben sich die Lieferzeiten weiter verlängert, allerdings im Vergleich zu den Vormonaten mit geringerem Tempo. Gestützt auf das etwas güns­tigere Nachfrageumfeld haben die heimischen Betriebe die Beschaffungsmenge an Vormaterialien und Rohstoffen den vierten Monat in Folge erhöht und profitierten dabei von einer im August wieder etwas nachlassenden Preisdynamik im Einkauf. Die durchschnittlichen Bestände in den Vormateriallagern erhöhten sich folglich, jedoch nicht mehr so stark wie im Vormonat. Die Bestände in den Verkaufslagern wurden hingegen den zweiten Monat in Folge geringfügig reduziert. Trotz der verbesserten Nachfrageentwicklung wurde in den Betrieben infolge der Verunsicherungen durch zunehmende protektionistische Tendenzen in der Handels­politik einer vorsichtigen Lagerpolitik der Vorzug eingeräumt. „Die geringer als in den beiden Vormonaten gestiegenen Kosten im Einkauf konnten weitgehend auf die Verkaufspreise übertragen werden, sodass die Ertragslage der Betriebe gegenüber dem Vormonat im Durchschnitt unverändert blieb. Die Anhebung der Abgabepreise war dabei zuletzt vor eineinhalb Jahren so moderat“, so Pudschedl.