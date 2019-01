Ausländische Straftäter: Loswerden ist schwierig

Gesetzliche Normen verhindern oft, dass man ausländische Verbrecher zum „sitzen“ heimschickt.

Im November wird ein rumänischer Einbrecher in Feldkirch zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Mann hat sieben einschlägige Vorstrafen, tourte durch Europa, wurde überall straffällig. Die 48.000 Euro Schadenswiedergutmachungs-Forderung besteht natürlich nur auf dem Papier. Die Bestohlenen werden keinen Cent wiedersehen. Doch was ist mit der Haft? Muss Österreich noch die zusätzlichen 120 Euro Gefängniskosten pro Tag übernehmen? „In vielen Fällen ja“, sagt Rechtsanwalt Stefan Denifl und erklärt, warum das so ist.