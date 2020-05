Ausgezeichnetes Licht

Zumtobel ist führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen.

Was vor 70 Jahren als Familienbetrieb begann, ist heute ein international tätiger Lichtkonzern mit weltweit rund 5800 Mitarbeitern. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services bietet die Zumtobel Group mit ihren Kernmarken Zumtobel, Thorn und Tridonic ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio.

Designpreise

Auch 2020 konnte das Unternehmen beim Red Dot Design Award und beim iF DESIGN AWARD mehrfach mit seinem Produktdesign überzeugen: Mit Auszeichnungen für gleich drei Zumtobel-Leuchten schreibt der in Vorarlberg verwurzelte Lichtkonzern seine Erfolgsgeschichte fort. Zudem wurden erneut spannende Projekte realisiert. Im Guggenheim Museum Bilbao setzt die Zumtobel Lichtlösung in puncto Lichtqualität neue Maßstäbe und überzeugt in erster Linie durch ihre kraftvolle Performance in den Ausstellungsbereichen mit bis zu zwölf Meter hohen Decken. UV- und IR-freies Licht schont die Ausstellungsstücke, während variable Farbtemperaturen die Kunstwerke wie auch temporäre Ausstellungen inszenieren.