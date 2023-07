Ausgezeichnete Maturaarbeiten

Die besten Vorwissenschaftlichen Arbeiten und Diplomarbeiten wurden mit Preisen geehrt.

Ehre, wem Ehre gebührt: Fünf Maturantinnen und acht Maturanten aus drei Gymnasien und drei berufsbildenden höheren Schulen wurden für die hohe Qualität ihrer Vorwissenschaftlichen Arbeit (an der AHS) bzw. Diplomarbeit (an der BHS) ausgezeichnet. Die Arbeiten wurden im Vorfeld von den Schulen eingereicht und von einer Fachjury beurteilt. „Ich hoffe und wünsche mir, dass euch diese Auszeichnung zugleich Motivation für eure künftigen Ziele und für weitere Erfolge ist“, sagte Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink bei der Feier in der Fachhochschule Vorarlberg (FHV), wo sie die Preise und Urkunden gemeinsam mit Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani und FHV-Rektorin Tanja Eiselen den ausgezeichneten Schülern überreichte.

Kooperation

Im Rahmen der Reifeprüfung schreiben alle Maturanten eine verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit. Die Bildungsdirektion für Vorarlberg bietet in Kooperation mit der Fachhochschule Vorarlberg und der Vorarlberger Landesbibliothek zuvor Vorbereitungsmodule an, um die Schüler bei Planung, Ideenentwicklung, Aufbau, Zitierregeln, Informationssuche oder Internetrecherche zu unterstützen. An den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) werden die Arbeiten einzeln und an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) im Team geschrieben. Die ausgezeichneten Arbeiten wurden bei der Preisverleihung von den Gewinnern vorgestellt.