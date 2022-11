Ausgefeilte Klimaschutzstrategie direkt aus der Bevölkerung

Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger arbeitet an nichts Geringerem als die Welt zu Retten.

Die Antwort könnte darin liegen, der Zivilbevölkerung genau zuzuhören. Gerade der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat auch in Österreich gezeigt: Die Menschen finden selbst bei komplexen Fragestellungen einen Konsens, den ein großer Teil der Bevölkerung mittragen kann. 100 zufällig ausgewählte Menschen hatten seit Jänner in Arbeitsgruppen mögliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2040 erarbeitet. Schließlich wurden im Sommer mehr als 90 Empfehlungen an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) übergeben.

Breites Paket

Offene Ohren in Vorarlberg

In Vorarlberg war die Motivation auch nach Ende des offiziellen Klimarats noch so groß, dass ein Verein gegründet wurde. Ziel ist es, an den Themen weiterzuarbeiten. Das Thema sei viel zu dringlich, um die Ideen in der Schublade verschwinden zu lassen. „Die Politik braucht Menschen mit Visionen, die vorausschauend arbeiten“, sagte etwa ­Monika Hillbrand. Die Dornbirnerin engagiert sich im Rahmen des Klimarats der Bürgerinnen und Bürger. Fünf Themenbereiche hat der Klimarat ausgearbeitet: Konsum, Wohnen, Mobilität, Landnutzung und Energie. Für etwa die Hälfte der Anliegen sei das Land zuständig. Der Gesprächsbedarf bleibt also auch in Vorarlberg groß, aber die Bereitschaft zum Zuhören ist da. So hat das erste Treffen mit Vertretern der Landesregierung bereits stattgefunden, und zwar mit Umweltlandesrat Daniel Zadra (Grüne), Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) und Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP).