Ausgedehnter Fassadenbrand in Wiener Wohnhaus

Brennende Abfallbehälter haben in der Nacht auf Sonntag zu einem ausgedehnten Fassadenbrand in der Landsteinergasse in Wien-Ottakring geführt. Die Flammen reichten weit über den zweiten Stock hinaus. Der Hausdurchgang, wo die Container abgestellt waren, war völlig ausgebrannt, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr. Mit zwei Löschleitungen mussten die Flammen bekämpft werden. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 1.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von den Hausbewohnern alarmiert, da bereits Fenster durch die Hitze geborsten bzw. gesprungen waren. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr hatte der Brand bereits auf die Fassade übergegriffen. An beiden Seiten des Hausdurchgangs breiteten sich die Flammen und heißer Rauch aus. Sofort wurde mit zwei Löschleitungen, eine straßenseitig, die andere im Innenhof, der Brand bekämpft, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Zeitgleich kontrollierten Atemschutztrupps das Stiegenhaus und die angrenzenden Wohnungen. Über eine Drehleiter wurden weitere Wohnungen von außen kontrolliert.

Ein Bewohner erlitt laut Wiener Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung. Er musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.