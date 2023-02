Ausgaben von 222 Euro pro Haushalt für Pflege und Beauty

Jeder private Haushalt in Österreich hat im vergangenen Jahr im Schnitt 222 Euro für Kosmetik und Körperpflege ausgegeben und 55 Produkte erworben. Das sind um drei Euro bzw. zwei Produkte weniger als 2021, hat das Marktforschungsinstitut GfK erhoben. "Die letzten beiden Jahre waren in Hinblick auf die Corona-Pandemie sehr turbulent. Der Markt und die Konsumgewohnheiten haben sich verändert", sagte Andrea Schneider, Sprecherin der Branchenplattform Kosmetik transparent.

"Wir sehen leichte Rückgänge im Bereich der Ausgaben für Haut- und Körperpflege, aber in Summe ist der österreichische Markt weiter stabil", so die Sprecherin. Etwas gesunken sind die Ausgaben für Haarpflege (2021: 44,6 Euro/2022: 43,7 Euro). Bei Mundpflege (2021: 43,6 Euro/2022: 43,3 Euro) gab es ebenso leichte Abstriche wie bei Hautpflege (2021: 76,2 Euro/2022: 74,7 Euro).

Während die Bereiche Hautpflege (minus 0,1 Prozentpunkte) und Haarpflege (minus 1,5 Prozentpunkte) Abnehmerinnen und Abnehmer verloren, kauften mehr Haushalte Produkte aus dem Bereich der Mund- und Zahnpflege (plus 1,5 Prozentpunkte). Ein Blick auf ausgewählte Personal Care Kategorien zeigt zudem, dass die Käuferreichweiten fast bei allen Segmenten leicht rückläufig sind: Shampoos (minus 4,3 Prozentpunkte), Toilettenseifen (minus 4,3 Prozentpunkte) und Badezusätze (minus 2,7 Prozentpunkte). Zu den Gewinnersparten zählten indes Deos (plus 1,2 Prozentpunkte) sowie Haarstyling-Produkte (plus 0,9 Prozentpunkte). Der Bereich der Lippenpflege blieb konstant.

Unter den Vertriebskanälen legte der Drogeriefachhandel mit 63,1 Prozent der Umsätze um 0,8 Prozentpunkte zu, die anderen Absatzwege verloren leicht: Apotheken verzeichneten laut Kosmetik transparent einen Rückgang an Umsatzanteilen von 3,6 auf 3,5 Prozent. Parfumerien stehen nun bei 5,9 Prozent Umsatzanteil am Gesamtmarkt, vor der Pandemie hielten sie sieben Prozent.

(S E R V I C E - Das Marktforschungsinstitut GfK erhebt seit Jahren das inländische Einkaufsverhalten in einer Stichprobe von 4.000 österreichischen Haushalten, repräsentativ für die 3,9 Millionen Privathaushalte. Es wird der gesamte Haushaltsbedarf an Kosmetik und Körperpflegeprodukten in einem Jahr erfasst.)