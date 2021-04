Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind 2020 gesunken

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind in Österreich 2020 gegenüber dem Jahr davor um rund 200 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro gesunken. Umgekehrt erreichte die Forschungsquote laut der neuesten Globalschätzung der Statistik Austria aufgrund des coronabedingten BIP-Einbruchs einen Rekordwert von 3,23 Prozent (2019: 3,10 Prozent). Der Unternehmenssektor senkte seine Forschungsaufwendungen, die öffentliche Hand steigerte ihren Anteil an den Ausgaben.

"Die F&E-Ausgaben erweisen sich damit in Krisenzeiten erneut als stabil", konstatierte die Statistik Austria in einer Aussendung. Ein ähnliches Bild zeigte sich etwa in der Rezession um das Krisenjahr 2009. Auch damals ging die Wirtschaftsleistung stark zurück - ebenso stagnierten die Forschungsausgaben, brachen aber nicht im gleichen Ausmaß wie das BIP ein.

Als Begründung dafür wird die Verteilung der Forschungsausgaben angeführt: Im Unternehmenssektor wird F&E vor allem im Bereich der Sachgütererzeugung und der unternehmensbezogenen Dienstleistungen betrieben und seltener in solchen Wirtschaftszweigen, die in stärkerem Maß von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen sind. Auch F&E-Aktivitäten an den Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen seien weniger stark von den durch Covid-19 ausgelösten Verwerfungen betroffen, so die Statistiker.