Außergewöhnliches Romandebüt: Schnacks "feuchtes holz"

Als Gattung für "feuchtes holz" hat Sophia Lunra Schnack den Roman gewählt, doch seitenweise fühlt man sich bei der Lektüre des über 300-seitigen Buches in einem umfangreichen Gedichtband. Dabei sind die Übergänge von Prosa und Lyrik und umgekehrt meist fließend. So entsteht eine Erinnerungslandschaft aus Orten, Personen und Geschichten. Neben Luca Kiesers "Weil da war etwas im Wasser" ist "feuchtes holz" das wohl außergewöhnlichste Debüt des rot-weiß-roten Literaturherbstes.

Die 1990 geborene und überwiegend in Wien lebende Autorin, die seit heuer einen Lyrikblog betreut, widmet sich ihrer Familiengeschichte, in die sich die beiden Weltkriege und die NS-Zeit tief eingeschrieben haben. Der Urgroßvater, der Großvater und dessen im Krieg gefallener Bruder sind fast ständig präsent, doch die Erinnerung wird weniger über Geschichten als über Gerüche, Gedanken und Gefühle getriggert. Wie hat es sich damals in der Kindheit angefühlt, beim Aufwachsen mit den Großeltern, an Quartettabenden auf der Veranda, an Regennachmittagen, an Badetagen am See, als ... ? Diese Fragen werden an ein Du gerichtet, das an den Kindheitsort im steirischen Salzkammergut zurückkehrt, wo vieles nicht mehr konkret fassbar ist. Die Fragen bleiben in der Luft hängen. Doch in der Luft liegt noch eine Ahnung von einst, die es aufzuspüren gilt.