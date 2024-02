Außenamt war nach Vergiftung Nawalnys gegen Sanktionen

Hatte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny im Sommer 2020 öffentlich zur Vorsicht gemahnt, politische und wirtschaftliche Fragen nicht in einen Topf zu werfen, war die interne Positionierung seines Ministeriums gegen Wirtschaftssanktionen damals deutlicher. Dies folgt aus Akten zu einem Treffen von Schallenberg und OMV-Chef Rainer Seele im September 2020, bei dem auch das umstrittene Pipeline Nord Stream 2 besprochen wurde.

"Sanktionen dienen mehr US wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen als der Energiesicherheit Europas, US geopolitisch gegen RU und massiv an eigenen Gasexporten (LNG) in EU und UK interessiert, daher gegen die Ausweitung der Gasexportkapazitäten von RU nach EU. US Sanktionen treiben aber langfristig RU auf CN Gasmarkt (neue Pipeline & LNG)", ließen die zuständigen Beamten in hintergründigen Erklärungen keine Zweifel an ihrer Sichtweise. Was Schallenberg dem OMV-Chef wenige Tage später tatsächlich sagte, wird im Read-out des Außenministeriums zum Treffen nicht erwähnt. Seele bedankte sich am 30. September 2020 jedenfalls beim Außenminister für die "klaren Worte" von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Festhalten an Nord Stream 2. Es sei ein sinnvolles Projekt, das einer stabileren Energieversorgung Europas diene. Gas aus russischer Produktion sei 25-35 Prozent billiger als Gas aus alternativen Quellen, erklärte der OMV-Generaldirektor laut dem Dokument, auf das am Sonntag zunächst die Grüne Parlamentarierin Nina Tomaselli auf X, ehemals Twitter, verwiesen hatte.