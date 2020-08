Auseinandersetzung im Südsudan: Inzwischen 127 Tote

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Soldaten und Zivilisten im Südsudan ist die Zahl der Toten auf 127 gestiegen. Bei den Kämpfen in Tonj East im Zentrum des Landes seien 82 Zivilisten und 45 Soldaten getötet worden, teilte Militärsprecher Lul Ruai Koang am Mittwoch mit. Zuvor hatten die Vereinten Nationen von mindestens 70 Toten gesprochen.

Hintergrund war ein Streit über die in einem Friedensabkommen vorgesehene Entwaffnung von Zivilisten. Soldaten hatten nach Behördenangaben am Sonntag Zivilisten in Tonj East aufgefordert, ihre Schusswaffen abzugeben, daraufhin kam es zu einem Streit. Am Tag darauf griffen demnach bewaffnete Zivilisten eine Militärbasis im nahe gelegenen Romic an. Eine UNO-Patrouille wurde nach Angaben eines UNO-Sprechers in das betroffene Gebiet geschickt.