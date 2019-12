Auschwitz-Überlebender: "Eine Pflicht den Toten gegenüber"

Eine kalte Wintersonne scheint durch die Fenster in die elegante Wohnung in Berlin-Grunewald. Leon Schwarzbaum legt seine Hand über die Augen und berichtet von Auschwitz.

"Ich habe Glück gehabt zu überleben. Meine Freunde, meine Verwandten haben nicht das Glück gehabt", sagt der 98-jährige deutsche Jude, der als junger Mann in das größte NS-Vernichtungslager deportiert wurde.

Schwarzbaum ist einer der letzten Überlebenden von Auschwitz, das die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am morgigen Freitag erstmals seit ihrem Amtsantritt besucht. Mit 98 Jahren legt er weiter Zeugnis ab über die Gräueltaten, die er an diesem Ort erleben und mitansehen musste. Er spricht von einer "Pflicht den Toten gegenüber".

35 Familienmitglieder ermordet

Mit 22 Jahren wurde Schwarzbaum nach Auschwitz deportiert. Seine Eltern wurden noch am Ankunftstag im Juli 1943 dort vergast. Insgesamt wurden 35 Mitglieder von Schwarzbaums Familie ermordet.

Schwarzbaum selbst überlebte zwei Jahre an dem Ort, der wie kein anderer für den Rassenwahn der Nazis und den Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg steht. Er arbeitete als Zwangsarbeiter für Siemens, bevor er im Jänner 1945 von den Nazis auf einen der Todesmärsche gezwungen wurde.

"Bande von Mördern"

"Das waren jetzt meine Verwandten"

In seiner mit Antiquitäten, Gemälden und Erinnerungen an ein ganzes Leben gefüllten Berliner Wohnung erzählt Schwarzbaum, dass er in Bedzin rund 60 Kilometer von Auschwitz aufwuchs. Vor ein paar Jahren besuchte er den Ort, dorthin zurückkehren wollte er aber nie.