Ausbildungszentrum als Schauplatz für Polizei-Training

Eine Premiere gab es kürzlich beim überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Hohenems. Erstmalig nutzte die Exekutive die Räumlichkeiten und das Betriebsgelände, um mit der Diensthundestaffel ein praxisorientiertes Training abhalten zu können.

„Wir begrüßen die Initiative, da es auch für die auszubildenden Jugendlichen eine spannende Erfahrung ist“, so Geschäftsführer Ernst Schmid über die willkommene Abwechslung.

Übrigens: Das Ausbildungszentrum Vorarlberg bietet lernwilligen Jugendlichen eine Chance auf eine Lehrausbildung in mittlerweile 14 Berufsbildern.

Eine Möglichkeit zum Training hat die Diensthundestaffel auch künftig beim AZV-Hauptstandort in Hohenems. Geplant sind jedenfalls in Abständen von mehreren Wochen weitere Übungseinheiten der Exekutive in den Werkstätten, Büros und im Außenbereich.