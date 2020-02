Ausbildung zum Medienprofi

Russmedia bietet mit seinem crossmedialen Ausbildungsprogramm ein Sprungbrett zum Journalisten oder Medienverkaufsprofi von morgen.

Dabei geht es beim Redaktionstraineeprorgramm nicht nur um Schreibtechnik und passende Recherche. Die Art, wie man Interviews richtig angeht, zeitgemäße Kommunikationskanäle nutzt oder erfolgreich Kundentermine führt, sind weitere wichtige Kompetenzen. Denn diese erweisen sich als unschätzbarer Wert, wenn man eine Karriere in der Medienbranche anstrebt. Wie praktisch, dass es ein Unternehmen im Land gibt, das sämtliche Medien unter einem Dach vereint. Mit den zwei Ausrichtungen – Verkauf und Redaktion – bietet Russmedia idealerweise ein Ausbildungsprogramm an, das mehr als nur Einblicke in sämtliche Medienbereiche ermöglicht.