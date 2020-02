Ausbildung mit Perspektive

Kerstin Bereuter hat bei Blum die Lehre als Zerspanungstechnikerin absolviert und bildet die nachfolgenden Generationen aus.

Jedes Jahr starten rund 100 neue Lehrlinge in einem der neun Lehrberufe − Mechatronik, Elektro-, Maschinenbau- und Prozesstechnik, Zerspanungs- und Konstruktionstechnik sowie Werkstoff-, Kunststoff- und Werkzeugbautechnik – ihre Ausbildung beim Höchster Beschlägehersteller. Dabei geht es um viel mehr als reine Wissensvermittlung, dafür sorgen 65 hauptberufliche Ausbildner wie Kerstin Bereuter und über 100 zusätzliche Betreuer in den Fachabteilungen. „Wir unterstützen die jungen Menschen auf ihrem Weg, echte Profis in ihrem Beruf zu werden“, berichtet Kerstin aus der Praxis und ergänzt: „Dabei werden die Jugendlichen in kleinen Gruppen ganz individuell gefördert – immer angepasst an die Kompetenzen des Einzelnen.“ Mit modern ausgestatteten Ausbildungsplätzen an verschiedenen Standorten in Vorarlberg und einem topmodernen Maschinenpark schafft Blum optimale Bedingungen für die Hightech-Ausbildung junger technikinteressierter Menschen. Nach der Lehre bieten sich zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten: „Es ist wie überall im Leben, wenn man mit Ehrgeiz und Willen an die Sache herangeht, dann stehen einem nach der Lehre viele Türen offen“, erklärt die 27-jährige Ausbildnerin. „Man kann sich in der Abteilung hocharbeiten und beispielsweise Gruppenleiterin werden, in andere Bereiche hineinschnuppern oder wie ich in der Ausbildung tätig werden“, fügt die Harderin abschließend an. Mehr Informationen zur Lehre bei Blum und den anschließenden Perspektiven und Möglichkeiten erhalten alle Interessierten beim Lehrlingsinfoabend am 21. Februar in Dornbirn. Mehr Informationen unter www.lehre-bei-blum.at