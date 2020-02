Ausbildung bis 18 = gute Chancen

Seit dem Sommer 2017 gibt es die „AusBildung bis 18“, die sicherstellt, dass Jugendliche unter 18 Jahren einer Ausbildung nachgehen.

Die Ausbildungspflicht gilt erstmals für Jugendliche, die im Juni 2017 ihre Schulpflicht beendet haben. Die Ausbildungspflicht ist eine Art Sicherheitsnetz. Die meisten Jugendlichen machen nach der Pflichtschule eine Lehre oder gehen weiter in die Schule. Einige Jugendliche machen das nicht. Sie brechen die Schule oder Lehre ab, haben eine Hilfsarbeit oder machen einfach gar nichts. Durch das Programm Ausbildung bis 18 sollen junge Menschen einen höheren Bildungsabschluss erlangen. Das bringt bessere Chancen am Arbeitsmarkt, zeigt die Begleitstudie zum Programm.

Jugendliche zu einem Abschluss auf der Sekundarstufe II (z. B. Lehre oder Fachschule) zu führen, ist das zentrale Vorhaben des Programms Ausbildung bis 18. Das Institut für Höhere Studien (IHS) führte gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung (ÖIBF) eine wissenschaftliche Begleitung der Implementierung und Umsetzung des Ausbildungspflichtgesetzes durch. Ziel der Begleitstudie war es, den Prozess der Umsetzung zu dokumentieren und erste bzw. erwartete Auswirkungen auf z.B. gesellschaftlicher, aber auch ökonomischer Ebene theoretisch und empirisch zu erfassen. Das Resümee der Wissenschaftler(innen): Eine Höherqualifizierung, wie sie durch das Programm angestrebt wird, verbessert die Chancen der jungen Erwachsenen am Arbeitsmarkt.

Ausbildung bis 18 kann Chancen am Arbeitsmarkt steigern

Wenn es gelingt, dass Jugendliche nach der Pflichtschule eine weitere Ausbildung absolvieren, hätte dies vor allem ökonomische Vorteile: „Die Karriere- und Entwicklungschancen der Jugendlichen verbessern sich gegenüber jenen, die maximal über einen Pflichtschulabschluss verfügen“, erläutert Mario Steiner, der Leiter der wissenschaftlichen Begleitstudie. Das zeigen auch die Zahlen: Demnach lag die Arbeitslosenquote von 20- bis 24-Jährigen, die höchstens über einen Pflichtschulabschluss verfügen, im Jahr 2018 bei 17,7 %. Bei den Personen mit einem Abschluss einer Fachschule oder Lehre waren es 7,8 %. Eine höhere Qualifizierung werde auch zunehmend relevanter für den Arbeitsmarkt: „Es zeigt sich eine zunehmende Tendenz der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt für geringqualifizierte Jugendliche“, so Steiner. Das kann schwere, lebenslange Folgen haben. Menschen mit geringer Ausbildung können später leicht arbeitslos werden oder nur eine Hilfsarbeit ausüben. Sie haben meistens auch weniger Möglichkeiten, sich ihren Job auszusuchen. Das Einkommen von Menschen mit wenig Ausbildung bleibt häufig ihr ganzes Leben lang gering, auch in der Pension. Das bedeutet, dass sie sich weniger leisten können und oft nicht das Leben führen können, das sie sich wünschen. Reisen, Kino, Konzerte, Sport, ein Haustier – vieles ist zu teuer und bleibt unerreichbar. Schule oder Lehre helfen dabei, ins Berufsleben zu starten. Es geht um ein Gemeinschaftsgefühl und um eine sinnvolle Beschäftigung.

Weg zurück in die Ausbildung

Zusätzlich möchte das Programm nicht nur vorzeitigen Bildungsabbruch verhindern, sondern auch einen Weg zurück in die Ausbildung für jene ermöglichen, die sich nicht in Bildungsprogrammen oder Lehre befinden: „Das ist ein wesentliches Zwischenziel. Erst dadurch wird Unterstützung für diese Jugendlichen überhaupt erst möglich“, so Steiner.