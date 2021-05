Ausbau von Erneuerbaren bringt hohen Rohstoffbedarf

Durch den Umbau des Energiesystems weg von Öl, Gas und Kohle und hin zu Wind und Solar sowie die Forcierung der Elektromobilität wird sich der Bedarf nach Rohstoffen wie Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt und seltenen Erden in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten vervielfachen, warnt die Internationale Energieagentur (IEA). Die Regierungen müssten deshalb schon jetzt Maßnahmen setzen, damit keine Versorgungsengpässe entstehen, empfiehlt die IEA einem Sonderbericht.

In dem Bericht mit dem Titel "The Role of Critikal Minerals in Clean Energy Transitions" empfiehlt die IEA den politischen Entscheidungsträgern u.a., langfristige Emissionsverpflichtungen vorzunehmen, um den Rohstoffproduzenten Planungssicherheit zu geben, damit sie die notwendigen Investitionen machen und ihre Produktion ausweiten. Die Regierungen sollten Forschung und Entwicklung fördern und Recycling vorantreiben, um den Druck von der Produktion von Primärrohstoffen zu nehmen. Gleichzeitig müssten die Regierungen auch auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards achten und die internationale Zusammenarbeit zwischen Produzenten und Verbrauchern stärken.