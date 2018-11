Ausbau der Rettungszentrale Dornbirn

Die Erweiterung der Dornbirner Rettungszentrale an der Höchsterstraße hat begonnen.

Die Dornbirner Rettungszentrale an der Höchsterstraße, in der das Rote Kreuz, die Bergrettung und die Wasserrettung untergebracht sind, wird erweitert. Seit Anfang Oktober wird an der Errichtung eines Zubaus gearbeitet, der für die Bergrettung zusätzliche und dringend benötigte Flächen schaffen wird.