Aus und vorbei – Rollhockey-Saison 19/20 wurde abgebrochen

Dornbirn. Aufgrund der verschärften Situation rund um das Coronavirus hat auch der Schweizerische Rollhockeyverband (SRHV) den Spielbetrieb seit Freitag, 13. März 2020 in allen Ligen und Kategorien abgebrochen.

Die jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken verunmöglichen das Weiterführen der Meisterschaft. Beim RHC Dornbirn wurde der Trainingsbetrieb bereits am Donnerstag eingestellt und wird bis auf weiteres ausgesetzt. Das Zentralkomitee des SRHV wird in absehbarer Zukunft in Bezug auf die durch den Abbruch entstehenden offenen Punkte informieren.