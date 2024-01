Aus Pkw erbrochen - 30-Jährige bei Unfall in Tirol verletzt

Eine 30-jährige Auto-Insassin hat sich am Freitag im Gemeindegebiet von Reutte während der Fahrt das Nasenbein und den rechten Ellbogen gebrochen. Weil sich die Frau plötzlich übergeben musste, öffnete sie die Beifahrertür und beugte Kopf und Oberkörper aus dem fahrenden Pkw. In weiterer Folge stieß die geöffnete Türe jedoch gegen eine Schneestange am Fahrbahnrand, woraufhin die Türe gegen das Gesicht und den rechten Arm der 30-Jährigen zurückgeschleudert wurde.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.25 Uhr auf der Fernpassbundesstraße (B179) in Richtung Deutschland. Die 30-Jährige wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht.