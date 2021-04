Aus Merkur wird Billa Plus: Mehr Regionalität und Lieferservice

Die Umstellung ist auch in Dornbirn spürbar und bringt für Kunden attraktive Neuerungen - etwa eine Lebensmittel-Lieferung nach Hause.

Merkur ist nun Teil der Billa-Familie und wird zu Billa Plus - auch in Vorarlberg. Bereits vor einem Jahr wurden Billa und Merkur in der Verwaltung zusammengeschlossen, die Energien wurden gebündelt. "Wir haben dementsprechend einen zweistelligen Millionenbetrag eingespart und den investieren wir jetzt eins zu eins für unsere Konsumenten", erklärt Hannes Gruber, Vertriebsdirektor für Vorarlberg. Auch im Markt in Dornbirn ist die Umstellung spürbar: Die Werbeschilder wurden ausgetauscht, Einkaufswagen adaptiert und mehrere Tausend Preisschilder in Handarbeit ausgetauscht.

Mitarbeiterinnen des Marktes in Dornbirn. Bild: VOL.AT/Mayer

Auch Platz für kleine Lieferanten

Was bleibt ist auch in Dornbirn das gewohnte Team im Markt und das breite Sortiment. Im Mittelpunkt steht auch das Thema Regionalität: Neben zahlreichen Bio-Produkten wird auch das Angebot an regionalen und lokalen Produkten weiter ausgebaut. Fünf regionale Einkaufsscouts sorgen dafür, dass auch kleine Lieferanten aus Vorarlberg ihren Platz im Markt finden.

Regionalität steht beim Sortiment im Mittelpunkt. Bild: VOL.AT/Mayer

Lieferung auch im Ländle

Mit Billa Plus kommt auch der beliebte Online Shop samt Lieferservice und Click & Collect ins Ländle. Kunden können online ihren Einkaufswagen füllen und anschließend wählen: Holen sie die Waren in einer Filiale ihrer Wahl ab oder lassen sie sie bequem zu sich nach Hause liefern. "Das wird sehr stark genützt - gerade jetzt in Covid-Zeiten", verdeutlicht Gruber gegenüber VOL.AT. Click & Collect soll heuer noch um den Mehrwert von Billa Plus ausgebaut werden.