Aus für Pokerkönig Zanoni: Konkurs über CCC eröffnet

Nach jahrelangem Kampf mit der Finanz und dem Auslaufen seiner Lizenz Ende 2019 hat "Pokerkönig" Peter Zanoni aufgegeben. Seine "Concord Card Casinos" hat der Unternehmer bereits geschlossen. Am Dienstag wurde der Konkurs über zwei seiner Gesellschaften eröffnet. 215 Dienstnehmer sind betroffen. Die Schulden betragen - ohne Steuerschuld - 1,74 Mio. Euro.

Auch über die etc-gaming GmbH von "Pokerkönig" Peter Zanoni wurde am Dienstag das Konkursverfahren eröffnet, berichteten AKV und KSV1870. Die Gesellschaft hat die Pokercasinos in der Wiener Lugner City, in Wien-Simmering und in Salzburg betrieben. Die Schulden betragen 415.000 Euro, 128 Dienstnehmer und 70 Gläubiger sind betroffen.