Aus für Griechen rund um Antetokounmpo bei Basketball-WM

Die griechischen Basketballer um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo haben bei der Weltmeisterschaft in China überraschend das Viertelfinale verpasst. Der WM-Zweite von 2006 gewann am Montag in Shenzhen zwar sein letztes Zwischenrundenspiel mit 84:77 gegen Tschechien, hätte aber einen Sieg mit mindestens zwölf Punkten Differenz zum Weiterkommen gebraucht.

Die Tschechen dürfen hingegen bei ihrer ersten WM-Teilnahme auf den Sprung unter die besten acht Teams hoffen, dies wäre mit einem Erfolg von Titelverteidiger USA über Brasilien perfekt. Die Amerikaner müssten ihrerseits mit mindestens 22 Punkten Differenz verlieren, um doch noch auszuscheiden.

Für die Griechen reichten auch zwölf Punkte und neun Rebounds ihres Topstars Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks nicht. Der wertvollste Spieler der vergangenen NBA-Saison musste gut fünf Minuten vor Ende mit seinem fünften Foul aus der Partie. Griechenland lag im Schlussabschnitt zeitweise mit zwölf Zählern vorn, was mit einem US-Sieg gereicht hätte.