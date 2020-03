Aus für den Life Ball: Laut Ludwig kein Nachfolgeprojekt

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat nach dem von Organisator Gery Keszler angekündigten Aus für den Life Ball im Vorjahr zugesagt, sich um eine Weiterführung des Charity-Events zu bemühen. Nun dürfte jedoch das endgültige Aus besiegelt sein. Denn es wurde kein Nachfolgeprojekt gefunden, wie der Stadtchef im Interview mit der APA erläuterte.

Ludwig wollte die Causa nicht kommentieren. Darüber, dass Wien von Keszler kritisiert wird, zeigte er sich aber zumindest erstaunt: "Wir haben dem letzten Life Ball so viele Ressourcen zur Verfügung gestellt wie noch nie. Von daher war es eine sehr persönliche Entscheidung von Gery Keszler, den Life Ball nicht weiterzuführen. Wen immer er da in die Verantwortung nimmt, die Stadt ist da extrem ungeeignet."

Man habe sich jedenfalls entschlossen, Projekte zu unterstützen, "die auch im Geiste des Balls gewirkt haben", sagte der Bürgermeister. So werde man etwa Organisationen helfen, die sich für die Bekämpfung von HIV/Aids oder für Toleranz in der Gesellschaft einsetzen. So gehen künftig an die Aids Hilfe Wien und andere in diesem Bereich tätige Vereine jährlich insgesamt 1,04 Millionen Euro, was einer Steigerung von 200.000 Euro entspricht.