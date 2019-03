Aus Brasilien geflohener homosexueller Politiker Wyllys in Berlin

Der nach Morddrohungen aus Brasilien geflohene Politiker Jean Wyllys will sich vorerst in Deutschland niederlassen.

“Berlin wird meine provisorische Heimat”, sagte der bekennende Homosexuelle der Nachrichtenagentur AFP. Von der deutschen Hauptstadt aus werde er seinen Kampf gegen Brasiliens rechtsradikalen Staatschef Jair Bolsonaro fortsetzen, der am Dienstag von US-Präsident Donald Trump in Washington empfangen worden war.

Bolsonaro habe ihn “zu einem Paria gemacht”, einem Ausgestoßenen im eigenen Land, kritisierte der frühere Abgeordnete der Linkspartei PSOL. “Ich habe Morddrohungen per Telefon, über die sozialen Netzwerke und per Email erhalten”, betonte Wyllys. “Zuletzt haben mich sogar Menschen auf der Straße angefeindet.” Eine baldige Rückkehr nach Brasilien schließt er deshalb aus.

Erwerb des Doktortitels in Berlin

In Berlin war Wyllys vor gut einem Monat auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufgetreten und hatte sich Fragen zur Lage in seinem Land gestellt. Die der Linkspartei nahestehende Stiftung und die Open Society Foundation von US-Milliardär George Soros hätten ihm vorgeschlagen, in der Hauptstadt einen Doktortitel zu erwerben, sagte er nun.