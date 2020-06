Aus Altach in die Welt und retour

Adi Hütter hat sich einen Namen gemacht. Mit Eintracht Frankfurt tourte er erfolgreich durch Europa und qualifizierte sich erneut für den internationalen Wettbewerb.

Die Heimat im Herzen

Die ruhige Art des in Hohenems geborenen Trainers harmonierte gut mit dem Team. Als Draufgabe folgte Rang sieben in der Liga, was erneut mit der Teilnahme in der Europa League belohnt wurde. 2019 startete das Abenteuer Europa bereits in der Qualifikationsphase. Und dabei war Hütter auch in der Heimat zu Gast. Mit 5:0 in Vaduz feierte der erfolgsverwöhnte Trainer das höchste Resultat im abgelaufenen Kalenderjahr.