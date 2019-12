August 2019 im Video-Rückblick

Was die Vorarlberger im August 2019 bewegte.

Erich Hietel sucht seinen Ersthelfer

Erich Hietel verunglückte beim Aufstieg auf die Schesaplana, schwebte in Lebensgefahr . Als er auf dem Weg der Besserung war, suchte er seinen Ersthelfer aus dem Bregenzerwald über VOL.AT .

Heißluftballon-Absturz in Raggal

Zwei Männer sind im August im Großen Walsertal b eim Sturz aus einem Heißluftballon verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde der Ballon bei der Landung aufgrund eines Windstoßes wieder in die Luft getragen und setzte dann hart auf dem Boden auf. Dabei stürzten der Pilot und ein Passagier aus dem Korb und verletzten sich. Der Ballon hob ohne Pilot noch einmal ab.

Weiße Wand zieht über den Bodensee - Zeitraffer-Video

Haus in Altach in Vollbrand

Am Samstag, den 24.08.2019 um 4:50 Uhr wurde die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle von einem Passanten informiert, dass ein Einfamilienhaus in Altach brennen würde. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen feststellen, dass das Haus in Vollbrand stand.