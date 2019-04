Augmented Reality in der Logistik

Digitale Assistenten und High-Tech-Sensoren werden auf im Transport- und Logistikbereich immer beliebter.

Augmented Reality (kurz AR) steht für die computergestützte Erweiterung der menschlichen Realitätswahrnehmung. Technisch betrachtet verschmelzen die reale und virtuelle Welt also mit-einander.

Historie und Entstehung

Bereits in den 60er-Jahren gab es erste Gehversuche in der visuellen Darstellung von Informationen. So entwickelte der Elektroingenieur Ivan Sutherland 1968 eine Art Datenbrille, die einfache digitale Muster auf das Auge des Nutzers projizierte. Allerdings war der große Nachteil, dass diese Entwicklung mit einem Computer gekoppelt sein musste. Sutherlands Entwicklungen verliefen schleppend und aufgrund fehlender praktischer Anwendungen erfolglos. Erst in den 1990er-Jahren änderte sich das, als eine der ersten AR-Anwendungen für die Boeing entwickelt wurden.

Zwei Seiten der Medaille

Die technologischen Entwicklungen bieten viele Vorteile, aber auch Herausforderungen. Zum einen können den Anwendern durch den Einsatz von Kameras, Sensoren und hochauflösenden Displays virtuelle Aspekte wie Textbausteine, Zusatzinformationen als Bild oder Videos zu realen Situationen eingeblendet werden. Dies hilft beispielsweise 3D-Simulationen für komplexe logistische Abläufe bereitzustellen. Zum anderen ist der Einsatz dieser Technologie in der Praxis häufig noch schwierig: In einer industriellen Umgebung benötigt man beide Hände für die Arbeit. Es ist also nicht möglich, mit einer Hand das Smartphone oder Tablet zu bedienen.

AR in der Intralogistik