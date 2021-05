Aufwendiger Prozess um Reihe von Sexualdelikten

Der Angeklagte soll mehr als zwei Jahrzehnte lang Buben missbraucht haben.

Es ist ein umfangreicher Akt und die Anklage erstreckt sich auf Übergriffe, die bereits 1988 stattgefunden haben sollen. Ende der vorgeworfenen Taten: 2014. Die fünf Buben, heute zum Teil bereits erwachsene Männer, sollen von dem Täter immer wieder zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Tatort, so die Anklage, sowohl Vorarlberg als auch eine Ortschaft im deutschen Baden-Württemberg. Auch andere Orte in Deutschland sollen Schauplatz der sexuellen Übergriffe gewesen sein.

Ganzer Tag Verhandlung

Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Verteidigung dementiert

„Wer das alles glaubt, wird selig“, kontert Verteidiger German Bertsch. Zum einen, sei es in den beengten räumlichen Verhältnissen im Bludenzer Wohnhaus quasi unmöglich, derart viele Übergriffe zu verüben. Außerdem, so die Verteidigung, sei es lebensfremd, Kinder zu missbrauchen, während die eigenen sechs behütet aufwachsen. Doch ein paar Dinge hätten die Zeugen bei ihren „Lügereien“ übersehen, so Bertsch. Alles weitere will er im Prozess darlegen. Die Öffentlichkeit wird nach den Plädoyers ausgeschlossen. Ob es heute noch ein Urteil gibt, ist offen.