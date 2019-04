Auftaktstreit um das Internet im Nationalrat

Eine recht emotionale Debatte zum Thema Freiheit im Internet haben sich die Abgeordneten zu Beginn der Nationalratssitzung in einer "Aktuellen Stunde" Mittwochmittag geliefert. NEOS-Abgeordnete Claudia Gamon warnte vor "Zensur durch Upload-Filter" und sah China und George Orwell grüßen.

Was den NEOS missfällt, ist etwa die “Ausweis-Pflicht” in Foren aber auch so genannte Upload-Filter, über die Urheberrechtsverletzungen aufgezeigt werden könnten. Schließlich entrüstete sich EU-Wahl-Spitzenkandidatin Gamon noch darüber, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Gesichtserkennungssoftware im Straßenverkehr einsetzen will.