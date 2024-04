Auftaktsiege für Carolina und Boston im NHL-Play-off

Die beste Eishockeyliga der Welt ist mit Favoritensiegen in die Play-offs gestartet. Die Carolina Hurricanes (3:1 gegen die New York Islanders) und die Boston Bruins (5:1 gegen die Toronto Maple Leafs) setzen sich am Samstag (Ortszeit) in der NHL jeweils vor heimischem Publikum durch. Carolina konnte sich auf Jewgenij Kusnetsow verlassen, der ein Tor und ein Assist anschrieb. Beim Sieg der Bruins war Jake DeBrusk mit zwei Toren und einer Vorlage die prägende Figur am Eis.

NHL-Ergebnisse vom Samstag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Carolina Hurricanes - New York Islanders 3:1 - Stand in der Serie: 1:0

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 5:1 - Stand: 1:0