Barcelona startet ohne Demir mit 4:2-Sieg in spanische Liga

Der FC Barcelona hat im ersten Pflichtspiel nach dem Abschied von Superstar Lionel Messi einen Sieg gefeiert. Die Katalanen setzten sich am Sonntagabend im Heimspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Real Sociedad verdient mit 4:2 durch. Der von Rapid ausgeliehene Yusuf Demir kam bei der Truppe von Coach Ronald Koeman noch nicht zum Zug, saß 90 Minuten auf der Bank. Ebenfalls über einen Auftaktsieg konnte Meister Atletico Madrid jubeln, der bei Celta Vigo 2:1 gewann.

Dass Barcas Abwehrspieler Gerard Pique einen Gehaltsverzicht in Kauf genommen hatte, um Neo-Stürmer Memphis Depay anmelden zu können, machte sich schnell bezahlt. Nach Freistoß des Niederländers köpfelte Pique ein (19.). Danach rückte Martin Braithwaite in den Mittelpunkt, der dänische Stürmer vollendete per Kopf nach De-Jong-Hereingabe (45.+2) und staubte nach Alba-Vorarbeit ab (59.). Auch am Schlusspunkt war Braithwaite beteiligt, dabei als Assistgeber für Sergi Roberto (91.).