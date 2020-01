Auftakt zur Wintervorbereitung

Der 1. FFC fairvesta Vorderland startet seine Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte

Bundesliga Team:

Am Montag Abend nahm der Bundesligist FFC fairvesta Vorderland das Mannschaftstraining in seiner achtwöchigen Vorbereitungsphase für den Frühjahrsauftakt im Sport.Land.NÖ Frauen Cup und der Planet Pure Frauen Bundesliga auf.

Um 20.00 Uhr bat FFC-Cheftrainer Leandro Simonelli sein Team erstmals nach der Winterpause wieder auf den Trainingsplatz.

Schon seit dem 13. Dezember trainieren die Spielerinnen aber individuell mit abgestimmten Trainingsplänen.

Dreimal wöchentlich bittet Simonelli und TMT Hörler nun die Mädchen auf den Platz, am Wochenende ist jeweils ein Testspiel geplant.

FFC-Cheftrainer Leandro Simonelli: „Wir alle freuen uns, dass es nach der Winterpause wieder losgeht und bereiten uns mit großem Tatendrang konzentriert auf die zweite Saisonhälfte vor. Die Mädels trainieren bereits seit Mitte Dezember nach individuell erstellten Plänen, freuen sich aber das jetzt wieder auf den Platz geht. Wir wissen an welchen Stellen wir feilen an welchen Rädchen wir drehen müssen, um die nächsten Schritte unserer Entwicklung gehen zu können. Fußballerisch und taktisch helfen uns dabei die Testpartien gegen unterschiedliche Mannschaften weiter“.

Testspiele: (die Restlichen sind noch nicht fixiert)

Sa. 18.01.2020: FC Rapperswil-Jona vs. FFC fairvesta Vorderland

16:30 Uhr, Kunstrasen Rapperswil

So. 26.01.2020: FFC fairvesta Vorderland vs. SV Alberweiler

12:00 Uhr, Kunstrasen Ratz-Stadion

So. 09.02.2020: Hegauer FV vs. FFC fairvesta Vorderland

12:45 Uhr, Kunstrasen Engen-Welschingen

So. 16.02.2020: Wacker München vs. FFC fairvesta Vorderland

14:00 Uhr, in München

Saisonstart:

Sport.Land.NÖ Frauen Cup – Viertelfinale:

So. 15.03.2020: FFC fairvesta Vorderland vs. SV Neulengbach

11:00 Uhr, Ratz Stadion Röthis

Planet Pure Frauen Bundesliga – Rückrundenstart:

Sa. 21.03.2020: RS-Start – Wacker Innsbruck vs. FFC fairvesta Vorderland

14:00 Uhr, Sportplatz Wiesengasse

FFC fairvesta Future Team

FFC Fohlen steigen in die Wintervorbereitung ein

Mit dem gestrigen Montag endete auch für das FFC fairvesta Vorderland Future Team mit Neo–Trainer Ladislav Hevessy, der vom Liechtensteiner Fußballverband zum FFC wechselte die Winterpause.

Ebenfalls um 20.00 Uhr gings für die Fohlen erstmals auf den Kunstrasenplatz in Röthis. Dreimal wöchentlich bittet der Neo-Coach die Mädchen zum Training. Montag und Mittwoch jeweils auf den Kunstrasenplatz in Röthis – am Donnerstag steht eine Halleneinheit auf dem Programm.

FFC Trainer Ladislav Hevessy: „Ich möchte das Team gut auf den Frühjahrsdurchgang vorbereiten, in allen Bereichen weiterentwickeln um für die Rückrunde im wahrsten Sinne des Wortes fit zu sein. Fitness Grundlagen schaffen, Taktik und Spielphilosophie verbessern, die Weichen neu zu stellen,“ so der Neo-Coach.

Testspiele: (die Restlichen sind noch nicht fixiert)

Fr 17.01.2020: Hallenturnier in Mäder

19:30 Uhr – Schulhalle Mäder

Sa. 29.02.2020: FC Hörbranz vs. FFC fairvesta Vorderland Future Team

10:00 Uhr, Kunstrasen Hörbranz

Sa. 14.03.2020: FFC fairvesta Vorderland Future Team vs. FC Kennelbach

18:00 Uhr, Kunstrasen Ratz-Stadion