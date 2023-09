Auftakt nach Maß für die Rankweiler Kickerinnen

4:0-Auswärtssieg der FC RW Rankweil Frauenmannschaft in Bregenz.

RANKWEIL. Erfolgreicher Saisonauftakt für die Frauenmannschaft von Licht&Wärme Elektrotechnik FC RW Rankweil. Am ersten Spieltag in der Frauen Vorarlbergliga feierte Neotrainer Christian Mendes mit seiner neuformierten Truppe bei der zweiten Mannschaft von SPG Bregenz/FC Dornbirn/FC Lustenau einen 4:0-Auswärtssieg. Dabei schossen Gül Keles (25./36.), Michaela Flatz (64.) und Elina Coceanovschi die Treffer für die Rot-Weißen. In der Startaufstellung schenkte der neue Rankweiler Übüngsleiter den Spielerinnen aus dem Vorjahr das Vertrauen. Mit Torfrau Lena Marie Winkler, Selina Gmeiner, Carmen Erhart, Elina Coceanovschi, Hanna Postai, Gül Keles, Leonie Rath, Kapitänin Laura Wagner und Michaela Flatz standen die ehemaligen BL-Spielerinnen von Beginn an auf dem grünen Rasen. Einzig Comebackerin Stefanie Köll und Neuerwerbung Jessica Schwarzl haben mit guten Leistungen in der Testphase und starken Trainingseinheiten den Trainer dazu bewegt gleich aufzulaufen. Überraschung, das Offensivkünstlerin und Torjägerin Sophie Mosbach und Vanessa Rath vorerst nur auf der Ersatzbank Platz nehmen mussten. Zur Heimpremiere am Sonntag, 11 Uhr in Brederis, empfängt RW Rankweil Frauenteam die Mannschaft von SK Bürs. Die zweite Kampfmannschaft der Rot-Weißen spielen zum Saisonstart am Sonntag, 10. September, um 13.15 Uhr gegen VfB Hohenems.VN-TK