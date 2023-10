Auftakt nach Maß für den HC Samina Rankweil

5:3-Auswärtssieg der Amann-Cracks bei EHC Skorpions Lustenau.

RANKWEIL. Nach dem Ausscheiden im Vorjahr im Halbfinale der Vorarlberger Eishockey Landesliga II Meisterschaft hofft der Hockeyclub Samina Rankweil in dieser Saison sportlich auf bessere Zeiten. Neben den Ranklern kämpfen die Vereine EHC Skorpions Lustenau, Schlittschuhklub Feldkirch, EHC Hard II und EHC Vaduz/Schellenberg um den Meistertitel. Viel besser hätte der Auftakt der Rankweiler Eishockeycracks vor wenigen Tagen nicht sein können. Gegen Skorpions Lustenau siegten Philipp Amann und Co. mit 5:3. Allerdings lag Rankweil schon nach zwölf Sekunden durch ein frühes Tor von Dominic Rudics im Rückstand. Der Lustenauer Benjamin Holzer erhöhte für den starken Gegner auf 2:0 (10:27). Michael Beiter und Werner Prettenhofer machten den Zweitore-Rückstand wieder wett. Abermals brachte Dominik Rudics die Gäste in Front. Der Ukrainer Sviatoslav Krivenkov, spielte früher beim EHC Montafon, Markus Frankenberger und Robin Rederer brachten mit ihren Treffern den HC Samina Rankweil aber noch auf die Siegerstraße. Neben Tormann Philippe Klettl standen nur ein Dutzend Cracks für die Rankweiler im ersten Pflichtspiel auf dem Eis. Am Samstag, 11. November, 17 Uhr, Freiluftarena Gastra, erfolgt für HC Samina Rankweil gegen Vaduz die Heimpremiere.VN-TK