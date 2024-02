Auftakt der Andalusien-Radrundfahrt abgesagt

Die erste Etappe der Andalusien-Radrundfahrt ist aufgrund von Bauernprotesten entlang der Strecke abgesagt worden. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch wenige Stunden vor Beginn des fünftägigen Rennens bekannt. Auf der Startliste der 70. Ausgabe der Ruta del Sol steht mit Felix Gall auch ein aussichtsreicher Österreicher. Wie die Veranstalter am Abend erklärten, wird auch am Donnerstag nicht gefahren, da die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne.

Die ursprünglich fünftägige Rundfahrt soll demnach in den darauffolgenden drei Tagen ausgetragen werden. Am Freitag steht nun ein 5 Kilometer langes Zeitfahren auf dem Programm.